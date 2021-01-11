含萊克多巴胺美豬元旦起正式開放進口，根據行政院推出的「豬肉儀表板」顯示，截至1月7日美豬進口量掛零，但卻遭踢爆料，4日已有5批美國豬肉進口，政府公布的資訊差很大。對此，國民黨副祕書長李彥秀批評，儀表板失靈，顯示民進黨的有效管理，已吹破牛皮了，更急著證明自己根本沒有管理高風險肉品的能力！

李彥秀今（11日）在臉書發文表示，姑且不論「豬肉儀表板」的資訊落差是否有隱匿的事實，但儀表板失靈，已進一步削弱人民對於政府肉品管理能力的信心。進口管理失靈，標章制度混亂，民進黨的有效管理，已經是吹破的牛皮了！

從台灣豬標章之亂到進口豬肉儀表板失靈，李彥秀認為，民進黨急著證明自己根本沒有管理高風險肉品的能力！面對肉品「食安」管理，產地從來都不是問題，是否准許使用藥劑，以及藥劑殘留量才是最根本的問題。民進黨政府的肉品食安管理，不願意針對藥劑管理，而針對產地管理，正是目前標章之亂的最根本原因。

「國民黨一開始就定調，反萊豬，不反美豬」，李彥秀坦言，就是因為知道瘦肉精不止一個國家使用，產地更無法顯示豬肉是否使用瘦肉精，即便是美國也有百分之八十的豬肉不含有瘦肉精。民進黨政府行政命令開放的是藥劑容許量，不是單一產地，卻執著產地管理，甚至將反萊豬操作為反美，完全是本末倒置，李擔憂，「台灣豬標章的公信力，面臨嚴峻的考驗」。

李彥秀更指出，台灣各式各樣的加工製品、冷凍肉品，早就已經充滿了非本土豬肉的成分，但中央畜產會為了業績，寬鬆發放，甚至還倒打業者一把，導致商家無所適從。而倉促推出的標章制度更可能因為驗證、稽核混亂，更是一點點流失公信力，最後就是商家跟消費者的雙輸局面。

對於「豬肉儀表板」為何會有資訊落差問題，食藥署也趕緊澄清表示，進口豬肉在食藥署查驗結案後，資料就會更新在「邊境查驗自動化系統」，但「豬肉儀表板」是依據海關放行結案的進度，另還需配合進口業者或其他政府單位的進度更新，所以兩者會有時間差。食藥署強調，海關尚未放行，代表尚未真正流入國內市場，因此沒有呈現在「豬肉儀表板」上，未來將努力協調兩系統資訊更新一致化。

(中時新聞網)