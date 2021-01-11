為消除國人對進口豬肉含有萊劑的疑慮，行政院今年整合食藥署、防檢局、關務署，於食藥署的邊境查驗系統（IFI）中建立「豬肉儀表板」，供民眾查閱進口美豬的數量與萊劑檢出率，但現卻被民眾爆料，早在1月4日就已有108噸的美豬產品進口，但豬肉儀表板上的數量卻都掛零，質疑IFI系統與豬肉儀表板不同調，食藥署今開記者會澄清，表示由於豬肉儀表板需經食藥署、防檢局、關務署三部門的資料整合，因此會有作業上的時間差，目前正積極與各單位協調，盼能加速資料更新。

食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，進口豬肉來到台灣必須過三關，第一關是食藥署，第二關是防檢局，第三關才是關務署，過去有些肉品在取得食藥署的食安許可證後，會因為要等待倉儲物流的配送，過7至8天才來關務署領貨，因此民眾於食藥署邊境查驗自動化資訊管理系統中所查詢到的資訊，最多可能有7至8天的時間差。

林旭陽指出，民眾所查到的進口豬肉資訊，仍是在進入市場的前端，還沒真正出海關，而豬肉儀表板所顯示的，是已真正進入市場的肉品資訊，這部分會再與防檢局、關務署協調，盼能做出統一的公布調整。

不過在經過民眾爆料後，食藥署上午已火速更新豬肉儀表板上的美豬進口資訊，總計有96公噸的美豬已來到台灣，但都未檢出萊劑。

(中時 )