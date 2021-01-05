全球經濟將逐漸回歸常態，美元雖為主要外幣，但利率、匯率呈現疲弱，難以符合目前投資市場風險偏好的進一步上揚，加上原料物需求也逐漸回穩，外銀估商品貨幣如澳幣、紐幣的中長期走勢，上揚機會大過於美元，財管客戶的外幣部位流向澳紐幣明顯，渣打銀行5日推出的澳幣、紐幣定存6個月期優利專案，年利率0.65％能讓匯、利均受益。

渣打銀行指出，預期新冠疫苗開始施打後，全球經濟將逐漸回歸常態，各國成長動能以及貿易活動普遍落底回升，加以各國政府延續寬鬆的貨幣政策以及積極的財政刺激方案，支撐市場風險偏好進一步上揚，此外原料物需求也逐漸回穩，預期將有助於商品貨幣如澳幣、紐幣的中長期走勢。

星展銀行財富管理指出，澳洲央行(RBA)將債券購買期限延長至3年以上，並承諾在6個月內購買1,000億澳幣的5年至10年期債券。財政部截至2021年6月財年的赤字預算將佔GDP的11％，預期澳幣對美元將呈現強勢。紐西蘭則是因應疫情最有彈性的經濟體之一，紐西蘭央行(RBNZ)的紓困措施被認為足以支撐經濟復甦。

渣打銀行觀察，近來隨著新台幣持續走強，外幣優利存款專案的客戶詢問度也升高，不僅能以相對便宜的成本趁勢布局外幣資產，同時還可享高利，渣打銀行在開年第一季同步推出多元外幣優利定存，其中的澳幣、紐幣定存6個月期可享年利率0.65％。

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