人民幣兌美元在岸價（CNY）收跌29個基點，早段一度跌穿6.49元，最低見6.4923元。

人民幣在岸價收報6.4748元，較10日下午4時30分收報6.4719元，跌29點子，跌幅為0.04％；較10日晚上11時30分最後成交價6.4760元，走強12個基點。

離岸價（CNH）亦曾跌穿6.49元，低見6.4902元，截至下午4時39分，離岸價報6.4751，在岸價報6.476元。

官方11日開出的中間價報6.4764元，較10日6.4708元，跌56點子。

交易員指出，美國大規模財政刺激的預期推升美長債孳息率，間接打壓非美貨幣，美元反彈，人民幣順勢調整。

另有交易員認為，川普政府卸任前中美關係繼續交惡，影響市場情緒，人民幣回吐過半年初漲幅；但美元中期偏弱預期仍難逆轉，人民幣仍有一定升值空間，可擇機逢高結匯。

(工商 )