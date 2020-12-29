逐洞賽｜運達投顧分析師洪任浚

運達投顧分析師洪任浚表示，美國總統川普簽署9,000億美元的紓困法案，帶動台股再創歷史新高。然高檔利多亦有調節性賣壓出籠，早盤創高後，台股進入震盪整理格局。就技術面觀察，大盤月線仍維持上揚，多方趨勢並未改變，惟扣抵值已高，若跌破月線支撐價位，投資人操作想法亦須快速調整。在多頭市場下，回測支撐之際，可尋找買點切入布局，不過，部分「破線」族群必須進行調節，將資金轉入漲價相關個股。

當資金開始大量布局時，亦將帶動股價上揚，「漲價族群」為台股現階段投資人信心指標，包括鋼鐵、航運等族群漲勢強勁。展望後市，漲價題材可留意不鏽鋼族群，國際鎳價原料攻上每噸1.7萬美元，不鏽鋼廠華新麗華率先調漲不銹鋼價格，不鏽鋼龍頭大廠燁聯亦可望跟進，而在大陸大舉釋出公共工程訂單下，不鏽鋼需求攀升，通路商與下游業者將陸續調漲售價。

個股方面，本周納入投資組合的偉詮電，快充需求暴增，導致快充IC大缺貨，11月營收成長獲利創新高。

選股方面，不鏽鋼廠建錩「無錫大倉庫計畫」於11月已正式啟用，多年投資將陸續回收，獲利進入穩定成長階段。投資成果亦反映於企業財報，今年前三季每股盈餘0.59元，第三季單季獲利達1.24元，且股價位階仍偏低，具備投資價值。

(工商 )