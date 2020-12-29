新北市中和高中某位學生家長今（29日）在「我是中和人」臉書社團指控，兒子27日參加校內晚會遭竊，但活動中心的監視器卻故障，沒錄到任何畫面，他怒批「公立學校連装監視器的經費都沒有嗎？」校方則澄清說，已花費300萬元更新校園監視器，依經費逐步汰換為數位式監視器。

家長在「我是中和人」臉書社團發文指出，兒子27日參加中和高中校慶晚會，將隨身物品放置於活動中心1樓角落，財物遭竊僅剩下皮包和證件，當下有向教官報備，還不只一位同學遭竊，結果警察前往學校調閱監視器，卻沒有儲存裝置，所以根本沒錄到任何畫面。

家長批評說，堂堂一所公立高中，監視器居然是裝假的，像是應付上級單位檢查的空殼子，真的發生事情時卻毫無作用。只想請問，公立學校連装監視器的經費都沒有嗎？

中和高中校長柯雅菱表示，活動當天為校慶晚會有安排藝人演出，也有開放外校學生進場，活動當天安排4位教官、4位老師在場，由於表演過程中燈光昏暗，8人也未即時發現到竊賊，約有5位同學反應遭竊。

柯雅菱說，活動中心主要都是規畫為白天課程使用，已花費300萬元更新校園監視器，以大門至教學區1至5樓為主，她坦言，始終關注校園安全問題，但因經費有限因此以大門至教學區為主，活動中心的監視器仍為類比式的、機器老舊，其他區域都已更新為數位式監視器。

(中時 )