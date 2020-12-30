2020年12月臺灣採購經理人指數PMI、NMI，中華經濟研究院提前到今（30）日公布，製造業採購經理人指數（PMI）為61.3，為連續6個月擴張，而且在連月直線上衝的急速復甦下，12月指數再度上揚0.1個百分點，為2017年3月以來最快擴張速度。

12月臺灣非製造業經理人指數（NMI）也續揚1.2個百分點至55.0，連續第7個月擴張。中華經濟研究院長張傳章表示，製造業及非製造業，除了住宿餐飲業，所有產業PMI皆呈現擴張，是PMI、NMI創編以來的新記錄。

12月製造業六大產業PMI全面呈現擴張，擴張速度排序為交通工具產業（65.9）、食品暨紡織產業（64.1）、化學暨生技醫療產業（63.0）、基礎原物料產業（62.0）、電力暨機械設備產業（61.5）與電子暨光學產業（60.4）。

中華經濟研究院助研究員陳馨蕙表示，出口廠商現在是滿手訂單，嚴重不夠的是生產人力、原物料零件、貨櫃，「廠商在唉唉叫『缺工』、『缺料』、『缺櫃』！」

以內需為主的八大產業中，中經院指出，七大產業NMI呈現擴張，依擴張速度排序為運輸倉儲業（59.4）、營造暨不動產業（59.3）、金融保險業（57.7）、資訊暨通訊傳播業（57.0）、批發業（55.4）、教育暨專業科學業（52.2）與零售業（51.6）。住宿餐飲業NMI（47.5）仍持續緊縮。

12月台灣PMI調查結果中，全體製造業經季節調整後的「新增訂單」指數已連續5個月維持在60.0以上的擴張速度。尤其，全球運輸延誤及貨櫃短缺致使交期拉長，再加上農曆年將至，本月指數攀升4.6個百分點至69.4，為2012年7月創編以來最快擴張速度。

陳馨蕙指出，電力暨機械設備產業，化學暨生技醫療產業與食品暨紡織產業，電子暨光學產業與基礎原物料產的新增訂單都連月居高，原本2020年上半年景氣不佳的電力暨機械設備產業，來到12月已連續4個月回報新增訂單擴張，指數大揚至76.9，為2012年7月創編以來最快擴張速度。

(工商 )