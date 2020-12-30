國際信評機構惠譽評級更新全球經濟情勢估測，定調2021年全年經濟走向復甦，對於2021年大中華地區的主權評等將帶來基本的保持穩定，中國大陸、香港和臺灣的評等展望為「穩定」，澳門仍維持2019年末以來的「負向」展望。

惠譽預估，中國大陸經濟增長將在2020年放緩至2.3％，2021年則跳升達到8.0％。惠譽信評經濟研究團隊指出，中國大陸2020年3月中旬遏制新冠疫情以來，許多活動指標目前已恢復至疫前水準，2021年經濟或將實現全面復甦，政府層面可對經濟復甦作出更多的持續信心增強，各主要經濟體也預期即將有疫苗接種，對於推動財政和信貸政策可望逐步回到正常軌道。

惠譽主權評級高級分析師費安德指出，香港、澳門和臺灣在控制新冠疫情上，也作出許多努力，對於2021年的經濟增長前景將有所改善，中國境內的強勁增長也將支持此三地市場的經濟活動，提振貿易出口。惠譽預計，三地的預算赤字在2020年大幅擴張之後，2021年可望將逐步縮減。

(工商 )