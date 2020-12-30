為因應近來外人直接投資模式越趨多元複雜，為避免陸資以跨境多層投資的方式規避審查，以及陸資來台投資，可能受大陸地區黨政軍的決策指示等情況，經濟部30日公布發布修正「大陸地區人民來臺投資許可辦法」第三條、第四條、第六條及相關解釋令，以三大方向加嚴審查，整項修正案即日起上路。

經濟部表示，包括美國、日本、歐洲、澳大利亞等主要國家莫不提高對於外資投資審查之門檻，針對可能影響國家安全的跨境投資交易強化審查機制，擴大主管機關審查能量。

而這次的修正重點，包諾修正第三地區投資之公司之定義：發布「百分之三十」計算方式之解釋及修正「具有控制能力」之認定標準，以嚴格認定第三地區陸資定義；擴大投資行為態樣：增訂大陸地區投資人以契約或其他方式控制臺灣地區獨資、合夥、有限合夥或非上市、上櫃或興櫃公司，及第三地區陸資公司併購臺灣地區非上市、上櫃或興櫃公司之營業或財產，均為應申請許可之投資行為。

另外，同時也修正大陸地區黨政軍所投資之企業者，主管機關應限制其來臺投資：就大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關(構)、團體所投資之法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司，主管機關應限制其來臺投資。

(工商 )