陳為鎮加入龍華宋江陣社團後，宋江陣如虎添翼，總能在比賽中加分添彩。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系馬來西亞僑生陳為鎮，參加2020孫逸仙盃全球武術大賽，勇奪個人青年男子組太極拳、太極劍雙料冠軍，是繼2019年孫逸仙盃後，再度蟬聯該2組項目雙料冠軍。陳為鎮由海青班畢業後升讀遊戲系大學部，學業為遊戲系全系第一名，品學兼優，文武雙全，表現令人激賞!

陳為鎮家鄉在馬來西亞馬六甲，13歲起學習武術，他曾在2017年吉隆坡國際武術公開賽自選太極劍、太極拳項目中勇奪雙料金牌，也曾在馬來西亞全國武術錦標賽自選太極劍項目中，奪得金牌榮耀。

陳為鎮表示，因爲馬來西亞學習遊戲與動漫專業課程學費高昂，為減輕家中負擔，2018年3月選擇離鄉來台灣就讀龍華科大海青班。龍華優秀師資與完善的實作設施，讓他如願學習到動漫與遊戲設計製作等多元專業技能。

他說，這三年在台灣過得很開心，認識了一群在地的朋友和老師，都對他超級好。他常與宋江社團夥伴們一起參加國內各種比賽，更代表學校赴中國大陸泉州等地表演，對他而言都是難得的經歷。

由於來台讀書學費和生活費是家人出一半，另一半則是自己在台灣打工省吃儉用存下來，生活相當忙碌刻苦，但是陳為鎮對前途充滿希望。他認為選擇龍華科大就讀是人生重要且正確決定，未來他打算參加學校五年一貫(4＋1)碩士學程，在龍華完成碩士學位，除了一步步實現自己人生夢想外，也可以延續與龍華師生、宋江陣相知相惜的情緣。

在學校時常關懷照顧陳為鎮的通識中心主任牛道慧指出，馬來西亞習武風氣比台灣普及，因此龍華宋江陣社團每年都在海青班裡挖寶。當時教海青班國文的李四珍老師獲知陳為鎮擁有一身武術本領後，立即推薦他參加龍華宋江陣社團。自從為鎮加入後，宋江陣如虎添翼，總能在比賽中加分添彩。

「為鎮為人謙和有禮，對師長非常尊敬，做事認真負責，擔任宋江陣武術指導，學弟妹們都把他當作偶像。他說，從小所受武術教育影響他今日的為人處事，因此常常告誡宋江社團的學弟妹們，武術不好沒關係，但是不可以沒有武德。」牛道慧說。

陳為鎮坦言，從海青班畢業後，直接插大到遊戲系就讀三年級，當時內心有些惶恐，深怕學術底子不好，跟不上大學部同學進度。幸好師長們都鼓勵他堅持到底繼續努力。大三學年結束時，陳為鎮竟榮獲遊戲系全年級第一名，讓他喜出望外。不論在習武及課業上，陳為鎮皆秉持奮戰不懈精神，表現實在出色。

另外，馳名中外的龍華科大學生宋江陣社團，由通識中心牛道慧、觀光休閒系林昕翰及李四珍老師領軍，參加2020孫逸仙盃全球武術大賽，榮獲「傳統藝術創意武術藝陣組」團體組創意鼓陣冠軍，師生們在全球武術大賽場上展現精彩絕倫的宋江陣藝，磅礡氣勢技驚全場，獲得與會觀眾們大聲喝采，紛紛給予最熱情掌聲回饋。

(中時 )