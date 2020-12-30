進入寒冬，羽絨原料價格反彈，第四季報價已較上半年回漲7成以上，國內主要羽絨廠廣越（4438）、光隆（8916）受惠。廣越、光隆指出，羽絨價格上漲，預期可反映在2021年羽絨服飾訂單平均單價的提升，並可在第二季陸續出貨後落實。

光隆2019年的羽絨事業部門營收占整體營收約30％、廣越則有2～3％。

羽絨價格從下半年以來就逐漸反彈，至今，上漲趨勢持續。廣越指出，羽絨價格上漲，廣越受惠較多的是，明年訂單報價平均單價的提升。

廣越指出，從目前正在洽彈的訂單來看，2021年的訂單量至少會增加1成以上，且，到明年第二季陸續出貨後就可從毛利率的提升來落實。

由於羽絨事業營占高達30％，這波羽絨價格反彈；光隆指出，自己本身的羽絨原料可直接受惠價格上漲、享有利差擴大的利益。

除此之外，光隆指出，也可反映到2021年訂單報價上。隨羽絨價格上漲，羽絨產品的訂單平均單價勢必同步提升。

市場指出，羽絨廠的營運周期，大都是第一、四季處於低檔，二、三季為出貨高峰。從廣越、光隆歷史的營運軌跡來看，第四季開始到隔年的第一季，就是谷底。每年第二季會衝高。

光隆累計今年1-11月合併營收87.15億元，年減13.03％；廣越1-11月營收116.72億元，年衰退24.36％；隨著羽絨價格的反彈，以及下游客戶秋冬季訂單量的增加，廣越、光隆指出，明年第二季初，營運會開始逆轉，恢復成長。

(工商 )