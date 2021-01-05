今年元旦起萊豬正式開放進口，不過去年12月24日立法院才表決通過萊豬行政命令，依運輸時程推估，萊豬最快也要3、4個月後才會抵台。國民黨立委葉毓蘭實際到市場考察，豬肉卻已從原本1斤130元漲到160元，甚至連雞鴨魚菜也都跟著漲了。

葉毓蘭今（5）日在臉書表示，趁周末連假到鄰近市場實地考察豬肉價格，發現不只豬肉價格飛漲，連其他的雞鴨魚菜也都水漲船高，跟著漲了！

以平常光顧的豬肉攤來說，葉毓蘭指出，過去帶皮五花肉1斤130元，這周末已漲到160元，看著婆婆媽媽們掃貨囤貨對抗萊豬襲台，肉販忙得不亦樂乎，周遭的手工水餃、鍋貼攤販也都高喊「只用台灣豬」，然後很不得已的告訴顧客，「成本增加了，不能不漲價」。

葉毓蘭說，2021年的萊豬之亂才剛剛掀起序幕，我們真的要一直體諒、一直吞忍，接受這個被強塞進口的「多一種選擇」嗎？

農委會主委陳吉仲表示，豬價波動都在合理範圍之內，消費者可負擔。（資料照／黃世麒攝）

不過，針對豬價不斷上漲，農委會主委陳吉仲昨日受訪時表示，農委會掌握過去5年拍賣市場的豬價，均價每公斤在65元至80元之間，批發與末端市場各式各樣的價格，現在波動都在合理範圍內，認為消費者絕對可以負擔得起。

此話一出，不只家庭主婦打臉說，「根本是外行人說的話，何不走一趟市場，才知道底層老百姓痛在哪裡！」國民黨主席江啟臣也批，如此冷血的回應，證明蔡政府沒有要預防問題擴大，難道在「消費者負擔不起」之前，政府就什麼事都不用做了嗎？

(中時新聞網)