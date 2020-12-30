美國總統川普終於在12月27日簽署總額約2.3兆美元的紓困及政府支出法案，將個人的紓困支票從600美元提高到2,000美元，確定簽署的消息鼓舞市場投資人信心，週一美股四大指數齊揚。聯邦投信指出，市場上資金行情熱潮不退，加上許多漲價題材持續受投資人追捧，看好明年行情仍有望再向上突破。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸則認為，台灣明年基本面經濟成長表現預估不低於3.28%，加上半導體產業完整供應鏈領軍，搭配全球消費市場復甦，台股多頭表現可期，建議投資人不妨繼續以選股不選市策略，逢低擇優布局。

聯邦全球高息策略基金經理人陳昶宇指出，歐盟法規規定自2021年開始所有新車皆須符合每公里二氧化碳的平均排放量不高於95公克之規範，不符者需要繳納高額罰金，此外，美國總統當選人拜登之政策亦鎖定綠能，亦承諾要增建50萬個電動車充電站，在歐美國家政府的推動下，電動車產業不斷升溫且市場投資力道續強，適合投資人進場布局。

陳昶宇指出，電動車的熱潮連帶讓半導體產業更升值，半導體主要運用在自動駕駛功能的感測器及零組件等，目前電動車的自動駕駛功能仍在Level 2到Level 3之間 （達到部分或有條件自動化的自動駕駛），自動駕駛能達到的程度越高，半導體產業所創造的價值也更高，若未來自動駕駛功能發展到Level 4或Level 5（達到高度或完全自動化的自動駕駛），半導體產業可創造出每台約5,000美元的價值。

展望後市，陳昶宇表示，長線除了看好汽車及半導體產業外，遠距醫療、5G等類股亦是未來的發展趨勢。整體而言，今年許多大事件都已大勢底定，如美國總統大選、英國脫歐等，2021年可望延續今年行情，加上今年受疫情影響部分公司獲利較差，可期待明年營運狀況回穩後之EPS表現。

(時報資訊)