經濟部今天公告發布修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」，限制中國黨政軍相關企業來台投資，為避免陸資跨境多重投資規避審查，經濟部強化審查機制，對此政院表達支持。

經濟部公告，修正大陸地區黨政軍所投資之企業者，主管機關應限制其來台投資，包括就大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關(構)、團體所投資之法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司，主管機關應限制其來台投資。

行政院表示，此事經濟部已有說明，由於目前跨境多重投資的模式越趨多元複雜，主要國家均提高對於外資投資審查之門檻，針對所有可能影響公共秩序或安全的交易均須審查等，擴大主管機關對於投資案件之審查能量。

為避免陸資以跨境多重投資的方式規避審查，以及陸資來台投資，可能受大陸地區黨政軍的決策指示等情況，進而影響台灣的國家安全及社會安定，經濟部將強化審查機制，對此政院也表達支持。

(中時 )