水處理環保設備及技術服務商基士德-KY（6641）5日公布12月合併營收為1.99億元，去年第四季營收6.03億元，順利創下單季新高，較去年第三季增加20.36％，亦較前年第四季增加8.32％，全年營運維持逐季成長的態勢。

基士德-KY去年第四季度擺脫大陸洪水影響，交貨順暢，帶動單月營收成功挺在高檔，展望未來，基士德-KY指出，日前IMF預估台灣2021年GDP有3.2％的成長，大陸預估成長率為8.2％。預期台灣因乾旱及台商返台投資，水資源市場可望持續發展。在大陸市場方面，中國十三五推動結果顯示城鄉污水處理已達成預期目標，中國政府對環保政策的重視將延續至十四五繼續推動與升級，預估在污水處理提標改造將加大投資力度。基士德-KY對公司未來成長仍持審慎樂觀的看法。

為拓展業務，基士德-KY台灣分公司2020年間積極主動參與台灣各單位主辦與智慧水務相關論壇活動，包含環保署、營建署、外貿協會、台中市政府水利局，SEMI高科技廠房設施委員會等，各界反應熱烈；去年11月參加經濟部中小企業處舉辦之首屆「2020城市數據實境賽」並獲得優勝獎﹐以上活動已成功引起市場的重視。大陸子公司川源（中國）於2020年間，參加「中國環博會」、「中國環境數字大會」、「研華工業物聯網夥伴峰會」、「中國工業水大會」、「中國機械工業環境保護機械標準化技術委員會及分技術委員會換屆大會」等活動，川源（中國）並以「環境物聯技術創新」優秀企業獲頒綠英獎肯定，並入選大陸工信部專精特新「小巨人」企業名單。

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