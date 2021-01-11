鑄件大廠永冠-KY因全球風電產業景氣復甦而受惠，2020年12月出貨噸數及合併營收雙雙改寫單月新高，2020年出貨噸數及合併營收也攀史上新高。永冠表示，永冠2021年將持續優化生產效率，開發新客戶及滿足再生能源類市場需求成長，全年出貨目標將設定為18.5～19.5萬噸，續創歷史新高。

永冠2020年12月出貨噸數攀升至19,884噸，月增7.9％，年成長20.4％；12月合併營收達 9.29億元，月增7.9％，年成長17.1％。2020年第四季出貨噸數53,612噸，季增2.4％；年成長17.5％；2020年第四季度合併營收24.88億元， 季增2.4％；年成長11.6％。其中再生能源類、注塑機及產業機械第四季營收分別是16.77億元、3.59億元及4.52億元，2020年第四季再生能源類、注塑機及產業機械營收分別較前年同期增加13.0％、增加10.2％及成長7.9％。

永冠2020年出貨噸數達176,531噸， 年增7.6％。2020年合併營收81.84億元，年增3.6％。2020年再生能源類、注塑機及產業機械營收分別是55.63億元、11.45億元及14.77億元，2020 年再生能源類、注塑機及產業機械營收分別年成長27.0％、年減27.5％及年減23.9％。2020年各產品應用營收比，再生能源類達68.0％、注塑機營收占比14.0％、產業機械18.0％。

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