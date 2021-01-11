機車及沙灘車製造廠宏佳騰（1599），受惠內銷電動機車以及外銷沙灘車銷售及出貨持續暢旺，2020年12月營收3.36億元，年成長96.81%，2020年全年營收為32.26億元，較前年成長34.45%，且創下歷史新高。

宏佳騰表示，去年12月營收年增逾9成，主要是外銷客戶追單，客戶備貨需求之訂單消化不及，加上國內電動機車銷售持續暢旺；去年下半年歐美ATV大廠持續拉貨，加上國內油、電機車銷售亮眼，全年機車總銷量創下歷史新高，拉抬營運動能，去年營收達歷史高點。

宏佳騰去年第三季營收創新高達11.16億元，去年第四季營收仍在高檔，為9.63億元，季減13.73%，法人估去年第四季獲利可望維持第三季水準，去年全年獲利也有機會挑戰新高。

去年全球受到疫情衝擊，尤其以歐美特別嚴重，疫情初期不敢出門，也大大影響戶外休閒產業，但到了下半年，歐美各國陸續解封，民眾往戶外移動，ATV（沙灘車）的需求瞬間上揚。另一方面，中國是ATV生產大國，但受到中美貿易戰的影響，美國對中國進口的ATV提高關稅，台灣有轉單交益，宏佳騰ATV出貨暢旺。

國內市場方面，政府今年原本要調降對於電動機車的補助，因此去年第四季各家車廠紛紛拉尾盤，繳出漂亮的成績單，也讓去年台灣機車（油車＋電車）共計銷售103萬輛，來到歷史次高。工業局7日宣布今年補助方案維持重型等級及輕型等級每輛7,000元，小型輕型等級每輛5,100元，另採用國產電池芯則加碼補助3,000元，相關政策可望有助今年電動機車銷量提升。

宏佳騰搭載「CROXERA智慧儀表」的電動機車廣受好評，在整體行銷策略操作成功下，去年銷量破萬台，持續蟬聯亞軍寶座，也是讓宏佳騰國內市場銷售創新高的最大功臣。

對於今年的營運展望，宏佳騰表示，除了持續穩住外銷訂單外，國內將繼續精進於「CROXERA智慧儀表」服務內容的創新與新車款開發，以期再締造更好的營收表現。

宏佳騰去年第三季內外銷均旺，單季營收及獲利均創新高，EPS達1.68元，推升前三季轉為比去年同期增長；前三季歸屬於母公司淨利為1.73億元，年增率40.42%；基本每股盈餘為2.32元。

宏佳騰2020年第三季營收、獲利皆創下單季新高。營收11.16億元，單季EPS達1.68元。去年前三季合併營收為22.62億元，年增27.5%；歸屬於母公司淨利為1.73億元，年增逾四成，基本每股盈餘2.32元。

(時報資訊)