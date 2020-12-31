路迦生醫31日每股25元掛牌興櫃 09:042020/12/31 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買市場今（31）日將封關，繼30日富動科技（6813）掛牌興櫃後，路迦生醫（6814）將在31日掛牌興櫃買賣，每股參考價為25元，產業別是化學生技醫療業，主辦券商是台中銀證券。 路迦生醫成立於民國102年12月間，董事長兼總經理為唐稚超，主要經營業務是醫療儀器租賃買賣、生技美妝產品銷售、免疫細胞治療等，送件時資本額為3億2,874萬元。路迦生醫自結109年前11月營收1億6,795萬元，稅後虧損1,061萬元，每股虧損0.32元。 富動科技30日每股12.8元 掛牌興櫃 捷智商訊30日申請登錄興櫃股票 (工商 ) #路迦生醫 #掛牌興櫃 #買賣 #每股 #櫃買市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 捷智龍德送件 搶登興櫃 04:102020/12/31 證券．權證 龍德造船30日申請登錄興櫃股票 16:192020/12/30 財經 《櫃買市場》普鴻子公司捷智商訊送件登錄興櫃 12:332020/12/30 財經 光菱 恢復融資比率、保證金成數 04:102020/12/31 證券．權證 合一糖尿病新藥 拚台、美藥證 04:102020/12/31 證券．權證 孵疫後金雞 台杉基金2021多路出擊 04:102020/12/31 產業．科技 債券ETF、ETN獎勵活動 1月4日啟動 04:102020/12/31 證券．權證 砸32億元 台聚集團赴高雄港投資 04:102020/12/31 財經要聞 陽明賺爆10年「老員工都不想退休了」老董曝發股利時機 00:032020/12/31 財經 《美股》美股31日照常交易、美債提早休市 元月4日開紅盤 07:442020/12/31 財經 陽明五轉換債、驊訊 預收款券 04:102020/12/31 證券．權證 財經熱門新聞 確定了！台積美5奈米廠CEO竟是他 曾是西點軍校高材生 - 財經 衰爆！ 大陸金主沒了 澳葡萄酒第2大買家也快被日搶走 - 財經 力積電Q1大漲價 晶圓代工將調漲約10％ - 財經要聞 - 工商時報 台股再創新高 卻現敗象 - 財經焦點 - 中國時報 LCD關廠延至明年11月 面板缺貨暫無解 三星露玄機 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。