櫃買市場今（31）日將封關，繼30日富動科技（6813）掛牌興櫃後，路迦生醫（6814）將在31日掛牌興櫃買賣，每股參考價為25元，產業別是化學生技醫療業，主辦券商是台中銀證券。

路迦生醫成立於民國102年12月間，董事長兼總經理為唐稚超，主要經營業務是醫療儀器租賃買賣、生技美妝產品銷售、免疫細胞治療等，送件時資本額為3億2,874萬元。路迦生醫自結109年前11月營收1億6,795萬元，稅後虧損1,061萬元，每股虧損0.32元。

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