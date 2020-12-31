潤寅公司被控詐貸386億元，負責人楊文虎、王音之夫婦遭依詐欺、洗錢罪起訴。（本報資料照）

潤寅公司被控詐貸386億元，負責人楊文虎、王音之夫婦遭依詐欺、洗錢罪起訴，後來檢方又追加起訴86億多合計472億多元；楊文虎只對詐貸部分認罪，台北地方法院審理後，將楊文虎判刑26年，王音之判刑28年。可上訴。

檢方調查，潤寅自2010年8月起勾結福懋等上市公司經理人製造假交易，向國內9家銀行詐貸，直到去年周轉不靈，楊文虎夫婦才逃亡海外，造成銀行84億多元呆帳。美國後來以非法居留、洗錢疑慮為由逮捕夫婦倆，今年初先將楊遣返回台受審，羈押至今，王近期也將被遣返。

楊文虎在北院審理時表示，針對詐貸犯行全部認罪，供稱長久以來公司都這樣操作，借新還舊周轉資金，並強調最後應該沒欠那麼多，如果最初詐貸的那幾筆沒還，這種業務就不會繼續往下走，至於勾結福懋等企業詐貸的細節，都由太太負責，女兒或其他員工應並不知情，「這種事不能太多人知道」。

楊說，公司財務一直都很窘迫，每天都擔心明天能否過關，最初找上律師黃呈熹，是要幫忙協商債務，後來得知詐貸事情曝光，因時間緊迫，只與黃談好訴訟費用「三審500萬」，並分3次匯款，細節都沒詳談。

(中時 )