美股四大指數前一日全數收紅，費城半導體指數更大漲1.67％，2020年12月31日封關日，亞股中的日韓股已休市，陸港股也大漲超過1％，但台股則在昨日勁揚215點後，封關日呈現量縮狹幅整理格局，盤中雖數度翻落至盤下，櫃買指數也從創波段高點、由紅翻黑。

台股至上半近11點時，加權指數在平盤上下游走，成交值接近1,400億元，市場推估今天全場可能小幅量縮至2,400多億元，櫃買指數也從創波段新高185.71點回落至盤平下，約在184點力撐，集中及櫃買兩市都在封關日承壓。

(工商 )