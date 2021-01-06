國民黨青年部所發布之數據排行榜。（圖／取自國民黨青年部臉書）

國民黨青年部所發布之數據排行榜。（圖／取自國民黨青年部臉書）

國民黨青年部5日公布2020年臉書社群排行榜，從大數據分析，分別列出國民黨、民進黨和全國政治人物的熱門前10強，以及藍、綠網路攻防年度10強排行榜。前高雄市市長韓國瑜不僅勇奪國民黨政治人物社群熱門度第1名，其各項指數之高，榜內其他9人相加也贏不了；韓更獲得全國政治人物熱門度第2名，僅次總統蔡英文，韓的文章留言數甚至贏過蔡，讓國民黨青年部主任陳冠安也不禁大讚「一枝獨秀」。

國民黨青年部主任陳冠安表示，2020是政治變化相當急速的一年，從民調來看，國、民兩黨從差距2成多到如今的個位數，綠雖仍大於藍，但藍營也再不是毫無還手能力。陳指出，青年向來是網路的主要使用族群，青年部也會使用大數據庫來檢視網路趨勢，簡單爬梳整理從1月選後到12月底主要政治人物的網路熱度，以及進一步從大數據來推估民調變化的原因，以及藍綠網路攻防戰力的貢獻指數。

陳冠安直言，可以將前10熱門的政治人物分成S、A、B三級。國民黨S級是韓國瑜一枝獨秀；A級依序是馬英九、羅智強、江啟臣、侯友宜；B級為蔣萬安、盧秀燕、陳玉珍、林為洲和朱立倫。民進黨S級則是蔡英文、陳時中；A級係蘇貞昌、陳菊、陳其邁、賴清德；B級為鄭文燦、黃偉哲、林佳龍、高嘉瑜。

在排行榜「國民黨政治人物年度10大熱門社群」中，韓國瑜不僅高居第1名，其文章、留言、分享、貼文心情數皆勝過第2名的前總統馬英九，領先幅度甚至超過3倍之多；在「全國政治人物年度10大熱門社群」中，韓雖居第2名，社群留言數10102448卻勝過蔡英文的9569377，網路聲量與政治實力不容小覷。

韓國瑜代表國民黨參選2020總統時，競選辦公室於2019年12月20日發布競選歌曲《等一個人》，此後韓常被網友及支持者們暱稱為「那個男人」；這回在此項調查中，韓仍遙遙領先藍營政壇當紅炸子雞如侯友宜等人，讓網友與外界再度稱「那個男人」果然威猛。

(中時新聞網)