隔夜美股三大指數全面收高，恆生指數在開高47點，曾飆漲193點為27340點，並創10個多月以來新高。不過，漲勢趨緩下漲點也減至僅有28點。恆生指數封關收27231.13點，上漲84.02點，漲幅0.31%。不過，恆生指數今年一整年，反而下跌3.4%。國企指數(H股)在今年最後一次交易日收10738.4點，上漲75.47點，漲幅0.71%。

根據統計，恆生指數第四季表現突出，共漲16.1%，不過全年因共下跌958點，故收黑3.4%。

早盤中汽車股領漲，吉利創新高漲逾8%，今年共飆漲72%，為表現最好大型股。比亞迪漲逾4%。另外，中芯國際續漲8.3%，成交量居第二。阿里巴巴反走跌逾1%。創科雖則跌2.5%，但全年累計大漲75%。

不過，騰訊漲0.8%，今年累計漲幅達50%。美團漲2.4%，平保也漲1.4%。

三桶油表現不佳，中石化跌近3%，中石油跌0.8%，中石油也跌1.8%。

(時報資訊)