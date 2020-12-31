台股今天封關，指數盤中創高後呈現狹幅震盪走勢，在台積電(2330)同步收歷史新高帶動下，終場以14732.53點作收，上漲44.83點，漲幅0.31％，成交金額2573.62億元。

今天收年線，台股2020年歷經疫情衝擊，造成指數大幅動盪，從1月30日農曆年前12100多點，不到兩個月指數急挫到8523點，此後多頭行情不止，一路創高到封關日，一年以來上漲2735.39點，高低點相差6236.43點。

展望新的年度，最近15年的統計資料可以發現，元旦後續3日、5日、10日整體上漲機率都在40％，顯示元旦初期指數將消化漲多的賣壓，但隨著消化賣壓後，後續20天上漲機率又來到80％，代表近期指數即便有回檔，仍建議逢低偏多操作。

美元指數持續回測低檔，亞幣近期漲勢維持強勢，助漲台幣維持升值走勢，在台幣升值趨勢下，大盤後續資金動能仍強；近期在法人態度上呈現土洋對作向，投信與官股券商近期在集中市場維持減碼，外資在現貨出現買超，但期貨仍維持淨空單水位，法人資金整體偏向中性，就技術指標來看，雖然KD指標仍維持黃金交叉，但已經來到超買區，短線也有背離跡象。元月開始即將公佈營收，由於近期缺櫃問題嚴重，是否回導致營收面臨旺季不旺，也是後續留意重點，整體而言，台股仍維持多方格局，但短線漲勢恐有收斂跡象。

櫃買指數今天盤中也創下今年最高，終場收在184.1點，下跌0.14點，跌幅0.08％，成交金額640.37億元。

(時報資訊)