涉嫌2019年12月在玉井區真理佛堂前輩堂縱火，造成7死2傷的曾文彥，遭檢察官求處死刑。（本報資料照）

台南地院庭長林臻嫻說明曾文彥判決死刑理由。（程炳璋攝）

更新內容18:00） 涉嫌2019年12月在玉井區真理佛堂前輩堂縱火，造成7死2傷的曾文彥，遭檢察官求處死刑，他31日在法警重重包圍下自願出庭聽判，台南地院認定他犯行所造成的侵害，在台灣犯罪史實屬罕見為由，一審宣判死刑，全案仍可上訴。

22歲曾文彥家境優渥，父親從醫、母親為老師，他卻從小常對父親動粗，在家人無力管教下，台南市玉井區真理佛堂前輩堂選擇善待收容，試圖感化。

曾嫌卻不為所動，居住佛堂期間常情緒失控與人衝突，甚至放話嗆燒佛堂，佛堂無奈之下，只好將他請出去。

出走佛堂的曾嫌2019年底走投無路，回頭要求佛堂前輩堂張姓負責人的兒子讓他返回居住，卻遭拒絕，他懷恨在心，先到加油站購買汽油，再搭計程車到前輩堂縱火，並在犯罪後撥打110自首。

真理佛堂前輩堂為木質裝潢，僅有一處出入口，火勢燃起後難以及時撲滅，這場縱火引發7死2傷慘劇，曾男孩返回現場幸災樂禍觀看，遭檢察官痛斥手法殘酷視人命為草芥，犯行形同「無差別式弒殺」，將他依殺人等罪嫌起訴，求處死刑。

曾嫌在審理應訊期間一度將犯行歸咎是張姓負責人兒子引起，認為全案是張男與自己結怨引起。

台南地院31日一審宣判，曾嫌在5名法警戒護下自願出庭聆聽宣判。

法官認為曾嫌報案自首是因為自己受傷要求送醫，並非真心悔悟，精神障礙鑑定有反社會人格，但排除在精神病之外，無從減刑。

台南地院以此案造成7人死9人逃生，受害人數達16人，犯罪造成侵害結果至為嚴重，在台灣犯罪史上屬罕見為由，將曾嫌判處死刑，褫奪公權終身，全案仍可上訴。

玉井真理佛堂前輩堂7死2傷縱火案，台南地院一審判死刑

(中時 )