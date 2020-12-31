立法院長游錫堃今年3月被87歲老翁游貴湘寄信恐嚇「承擔滅門血案的悲傷」，老翁否認犯意，桃園地方法院審理後，依恐嚇罪判拘役40天，得易科罰金，可上訴。游貴湘出庭聽判，他無法接受有罪，一定會上訴。

檢方調查，游貴湘2月17日寄出信件，內文提及「叫游錫堃一家人承擔滅門血案的悲傷」，還附上2萬元郵政匯票，信件正本給蔡英文總統、副本給游錫堃，19日立法院長辦公室收到信件，除轉知游錫堃外，信件也退回，游貴湘2月27日再度寄出信件，3月2日立法院收到。

游錫堃報案後，刑事局查出是桃園大溪老翁犯案，游則坦承寄信，指不滿游錫堃和美國倡議台美建交，才會要游錫堃趕快離開台灣，並無恐嚇意圖。不過桃園地檢署認為，足以使聽聞者心生畏懼，依照涉犯恐嚇罪嫌，對其提起公訴。

游貴湘出庭時則稱，是勸告游錫堃暫時離開台灣，是一片好心，並沒有恐嚇意思。不過法院認為，老翁的言論使游錫堃聞言後憂心家人安危之畏懼，致生危害於游錫堃及其家人之安全。老翁聽判時，則說無法接受，自認自己無罪，他說一定會上訴證明自己清白。

(中時 )