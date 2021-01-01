信用卡的出現，讓民眾能捨去掏錢、找錢等麻煩過程，使得平時消費變更加方便，甚至還能賺些現金回饋，但大陸四川省卻發生了一起罕見案例，有對夫妻近來突然收到一張催款帳單，上頭的金額高得嚇人，起初2人還以為是遇上詐騙，沒想到竟與多年前的一筆消費有關。

根據《梨視頻》報導，住在重慶市的唐姓妻子，最近收到了老公名下一張銀聯信用卡的催繳單，需繳交的金額顯示為人民幣3萬2000元（約新台幣13.7萬元），如此高額的卡費讓唐女簡直嚇傻，但夫妻倆回想了一下，最近根本沒刷這筆金額，最後趕緊請銀行方進行調查。

原來，夫妻倆11年前還住在北京時，曾用該張信用卡刷了人民幣200元（約新台幣860元），不過後來因為搬家的關係，遲遲沒有收到繳款單，最後「利滾利」飆到現在的金額，目前夫妻倆已與銀行展開協商，討論該如何還款，並清查這11年間發生什麼事，導致現在才突然收到帳單。

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(中時新聞網)