海巡隊員利用救生圈及搭建救生網，將7人全數救上甲板。（花蓮海巡隊提供／王志偉花蓮傳真）

冷玩衝浪立槳，被飄流至外海，海巡人員趕往救援。（花蓮海巡隊提供／王志偉花蓮傳真）

寒流來襲，氣溫驟降，不過元旦假期，有7位遊客到花蓮溪出海口玩衝浪立槳板，卻因體力不支漂流至外海距岸0.3浬處，因海象不佳且氣溫冷冽，情況相當危急，岸邊有人目睹報案，海巡署花蓮海巡隊立即派艇疾馳救援，將遊客全數救起，遊客因天冷泡在海水，各個臉色慘白，海巡人員安慰他們「平安就好」！

5女2男遊客獲救，海巡隊員在岸邊護送他們回程，還安慰「平安就好」。（花蓮海巡隊提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮海巡隊分隊長林玉奇說，下午2時37接獲通報，有遊客在花蓮溪出海口划立槳，體力不支，無法自行划回岸邊，逐漸被漂流往出海口約0.3浬的海上，海巡艇趕到現場，發現有5女2男共7名遊客，他們分搭4艘衝浪立槳板載浮載沉，且海象不佳，神情疲憊，且體力明顯不足。

林玉奇表示，海巡隊員立即拋出救生圈及搭建救生網，下午3時5分將7人全數救上甲板，初步檢視沒有外傷，體溫、生命徵象都正常，但受到驚嚇，臉色蒼白，海巡人員立即提供棉被讓他們保暖。

獲救的遊客向海巡人員表示，他們原本是在花蓮溪口划立槳，但海象不是很好，水流蠻強，後來有一、兩人因體力不支，被水流帶往外海，其他人看到想要搭救，但也被水流帶出去，大家愈漂愈遠，沒辦法划回岸上。7名遊客被載回岸上，確認身體無礙後，已交由業者帶回。

林玉奇說，7人戲水海域是開放水域，遊客划立槳並未違反，但近日天氣不好，海象也差，在水域活動有相當風險，呼籲遊客行前還是要評估天候狀況以及自身體力。

(中時新聞網)