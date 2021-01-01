蔡英文總統今天發表新年講話，其中有幾段涉及兩岸關係，大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應，「講話再次暴露民進黨當局謀『獨』本性。台灣是中國的一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實何人任何勢力都無法改變的。」

朱鳳蓮表示，新冠肺炎疫情防控轉入常態化以來，大陸努力推進兩岸同胞交流，得到積極響應。目前兩岸交流往來仍處於極不正常的狀態，主要在於民進黨當局人為設置的種種障礙。早日撤除人為障礙，多做符合兩岸民意的事，才是順應兩岸交流大勢的正道。

朱鳳蓮指出，眾所周知，造成當前兩岸關係緊張動蕩的根源，是民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，加緊與外部勢力勾連，不斷進行謀「獨」挑釁。「九二共識」是兩岸對話的政治基礎。2008年至2016年兩岸雙方保持溝通對話，推動兩岸關係和平發展的關鍵，就是雙方均堅持體現一個中國原則的「九二共識」這一政治基礎。

朱鳳蓮表示，2016年民進黨當局上台後，拒不承認「九二共識」，破壞兩岸關係政治基礎。同時，不斷謀「獨」挑釁，處處與大陸為敵，處心積慮製造兩岸對立，而又聲稱所謂「對話」，對話從何而來？

朱鳳蓮奉勸民進黨當局，不要再玩弄這種欺世惑眾的把戲。只有回到「九二共識」的政治基礎上來，兩岸關係才能改善。捨此別無他路。

(中時 )