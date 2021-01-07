PTT網友發文。（圖／翻攝自PTT論壇）

PTT網友發文。（圖／翻攝自PTT論壇）

民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農，今日正式宣布投入台北市民進黨黨部主委戰局，並明確表示，「如何贏得北市長選舉」是接下來的重點工作。網友則痛批，民進黨為讓吳順利參選，竟勞動總統蔡英文為他運作修改黨章，突出吳不凡身份；也有網友從學歷和專業、經歷、立場、形象4大角度來看，認為吳比國民黨立委蔣萬安還要權貴。

吳怡農今日表示，參選黨部主委戰局的原因就只有一個，也就是「經過慎重思考」，畢竟原本不在計畫中，但看到黨內浪潮、前輩對黨內的後進愛護跟期待，因此在既有的基礎和價值上，希望民進黨繼續往前走。吳也直言，面對2022選舉，誰來當主委都是非常大挑戰，會跟黨內一起努力，因民進黨很久沒有在北市執政，如何贏得北市長選舉，表現比上次更好，就要看這一年做的工作，也是接下來工作重點。

網友在PTT論壇發表文章《跟蔣萬安比，吳怡農才是真權貴》表示，蔣萬安雖是故總統蔣經國的孫子，但他想獲得國民黨立委提名資格，必須戰勝與黨內前輩羅淑蕾的初選廝殺；反觀吳怡農身為民進黨創黨元老姪子，選個黨部主委竟然可以勞駕黨總統蔡英文、民進黨秘書長林錫耀、總統府國策顧問黃承國為他運作修改黨章，「跟蔣萬安比起來，吳怡農才是真正的權貴。」

另外也有網友表示，吳怡農的形象是公關團隊參照蔣萬安為模型而打造出來的，但除了主打的外貌跟蔣一樣帥之外，其他都是東施效顰。該網友指出，學歷方面，吳雖為耶魯大學經濟系學士，但蔣萬安是美國賓夕法尼亞大學法律博士，而且有考到美國律師執照，在美國律師事務所執業過；專業方面，吳至今未針對台灣經濟提出任何好政策。

經歷方面，蔣萬安已經有兩任立委經歷，立院質詢表現優異，吳怡農卻連政論節目都不敢上，讓人懷疑是怕沒料被看破，所以先保護起來；立場方面，蔣跑票支持同婚也公開支持香港反送中，吳討不到便宜；形象方面，兩人年紀相近，蔣已結婚生子主打「健康爸爸」路線，反觀吳至今未婚主打「撩妹帥哥」路線，讓部分選民難以接受。

(中時新聞網)