美國總統當選人拜登提名的國防部副部長希克斯表示，過去基於經濟和地政學層面需要駐韓美軍的駐紮，如今的目標不僅要削減北韓的核武器，還要削減生化武器和常規武器的規模。

《朝鮮日報》報導，拜登指定的國防部二號人物、副部長提名人希克斯曾於2018年，向她出任副所長的美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）投稿探討朝鮮半島問題。

她分析，從費用層面來看，如果將駐韓美軍撤回本國，必須放棄南韓一直以來提供的直接或間接的支援，需要在訓練和住宿等方面投入巨額資金，從經濟方面考慮，保留駐韓美軍是更加聰明和實惠的方法。如果將他們撤回本國，需要在訓練和住宿等方面投入巨額資金，諷刺的是撤離美軍反而會導緻美國納稅人的負擔增加。

她主張，縮減駐韓美軍將弱化美國的外交協商力，減弱美國對抗中俄軍事威脅的優勢。

關於朝核問題，她表示：「即使（美朝）達成可驗證的無核化協議，（核武器）完全解體也需要10年時間」，「假使朝鮮半島實現了完全、持續的和平，韓國仍可以作為面向南亞、俄羅斯、中國的戰略地區發揮作用」，強調了駐韓美軍駐紮的必要性。

她還主張，不僅要削減北韓的核武器，還要削減包括生化武器和常規武器在內的所有武器，雖然可以採取措施構建削減韓美和北韓軍事力量的信任體系，但這必須是相互的。換言之，可以討論軍事演習的相互凍結對凍結的解決方案，不能因為韓美軍事演習的中斷而否定韓半島以外地區的聯合軍事力量的儲備和適當的自衛措施。

(中時 )