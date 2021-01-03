轎車直衝北投檳榔攤，撞斷電桿直插入民宅水泥牆。(趙雙傑攝)

台北市北投區今(3日)凌晨發生一起離奇車禍。一輛黑色轎車凌晨一點行經中央北路二段與稻香路口時，突然直接往路口檳榔攤撞去，高速撞上路口一間檳榔攤，當場將逼榔攤撞毀，水泥牆也遭撞出一個大洞，檳榔西施幸運受到擦傷當場嚇傻，肇事轎車車頭全毀，駕駛受困車內，警消救出後送醫並無大礙，但因駕駛並未酒駕，因此警方正釐清肇事原因。

轎車直衝北投檳榔攤 撞斷電桿直插入民宅水泥牆。（照片/取自《台北之北投幫》社團）

轎車直衝北投檳榔攤 撞斷電桿直插入民宅水泥牆。（照片/取自《台北之北投幫》社團）

警方調查，駕駛為一名32歲的鄭姓男子，約凌晨一點多沿中央北路二段朝關渡方向行駛，但是行經稻香路路口時，卻未減速轉向往路口檳榔攤直直撞去，先撞斷電線桿後，又撞破水泥牆，一旁的檳榔攤則受到波及，當時在店內的檳榔西施，只差一點就遭被轎車與斷裂的電線桿擊中，幾乎全毀。

檳榔西施幸運的只受到腳部擦傷，但肇事駕駛則被卡在車內哀號。消防分隊到場後，利用破壞器材將車體剪開後拉出鄭男，卻奇蹟似的只發現腳部有骨折及身體擦傷，竟送醫後並無大礙。

事後警方對鄭男進行抽血酒測，發現血液酒精值為零，但為何會肇事，目前仍在釐清事故原因。

(中時新聞網)