轎車疑似撞及路邊小吃店的外牆天然管線，現場飄出陣陣瓦斯味，消防人員緊急灑水防護，並通知瓦斯人員到場協助。（翻攝照片／黃婉婷桃園傳真）

桃園市中壢區民族路和五族街交叉口25日凌晨發生一起自撞事故，26歲曾姓女駕駛白色自小客車行經該路段，車上還有一名24歲劉姓女乘客，曾女疑因駕駛失控自撞路邊號誌桿、機車及天然氣管線，造成車頭嚴重凹陷，現場還飄出瓦斯味，幸虧2人僅有輕傷，送醫後已無大礙，實際駕駛情形及肇事過程，尚待警方調閱監視器釐清。

本起事故發生於25日凌晨2時36分許，警消指出，曾女駕車沿民族路中壢往新屋方向行駛時，除不慎自撞號誌桿外，還波及路邊3部機車，這一撞讓車頭右側凹陷，幸好2人意識清楚、僅受擦挫傷，在警消到達前均已自行脫困，送往聯新醫院包紮救治中。

此外，轎車也疑似撞擊到小吃店外牆的天然瓦斯管線，現場飄出陣陣瓦斯味，消防人員不敢大意，趕緊聯絡欣桃瓦斯人員前往及現場灑水防護，總算於3時28分回報欣桃瓦斯人員止漏完成，至於詳細事故原因，尚待警方調閱監視器釐清。

(中時 )