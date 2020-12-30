39歲陳男29日駕駛自小客車下班回家途中，行駛永安區維新路於左轉進入光明9巷時，與24歲蔡女騎乘機車（前載5歲女兒、後載19歲弟弟）發生車禍，機車倒地造成1死2傷。警方初步研判，車禍原因包含機車沒有開啟大燈與汽車提早左轉等因素。

岡山警方說，死者是蔡姓女騎士的女兒。當時她騎車一車3人由永安區吃完晚餐欲返回住處，天色已經昏暗，機車未開啓大燈，自小客車未能即時發現對向來車而提早左轉彎，導致雙方在路口發生碰撞。

經現場訪查，蔡女與站立在機車踏板的女兒均未戴安全帽，後座的弟弟有戴安全帽。女童當時站立在機車駕駛前腳踏板，2車碰撞時，女童頭顱與胸腔撞擊機車儀表板與自小客車右前車門。雖緊急送高榮搶救，仍因顱內與胸腔大量出血，宣告不治。

女騎士的右手骨折及多處挫傷；後座弟弟多處挫傷。此案經酒測，雙方駕駛均無酒精濃度反應，初步研判，此案肇因包含左轉彎未禮讓直行車先行、未注意前方動態、未戴安全帽、機車附載人員未依規定，以及未依規定使用燈光等多重因素，導致發生此嚴重交通事故。

(中時 )