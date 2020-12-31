昨(30日)晚間7時40分，鳳山分局五甲派出所副所長吳建銘、警員董家和，巡經南光、錦田路口時，攔查李姓竊盜通緝犯時，遭對方拒檢倒車衝撞，造成副所長受傷，大批員警在追捕過程中連開11槍，其中一槍從後車窗擊中後座民眾當場死亡，經查死者身分為吳姓毒品人口，上午檢方將會同法醫進行相驗。

鳳山分局五甲派出所副所長吳建銘、警員董家和，巡經南光、錦田路口時，發現一輛自小客車紅線違停，經查車主李姓男子是竊盜通緝犯，2人上前示意攔停，但駕駛突然加速逃逸，車輛在鳳南、林森路口遭前車阻擋，嫌犯竟然倒車衝撞員警董家和的警用機車，副所長吳建銘見狀隨即對空鳴槍後，員警2人朝逃逸車輛輪胎接續開計11槍，嫌犯駕車由林森路西往東逃逸，副所長右手手指受傷、警車右側受損。

案發後，鳳山分局立即發布攔截圍捕，於攔查圍捕點700餘公尺附近，有民眾報案於20時許發現涉案車輛停放於南富街一處死巷，經現場查看後座1名乘客中彈已無生命跡象，經過漏夜比對指紋，發現為吳姓毒品人口。

根據檢方及鑑識中心人員鑑識，發現車上有7處彈孔，其中後方擋風玻璃也有一處彈孔，射穿打中後座乘客後腦。

目擊者描述車內另有2人逃逸。警方今天以出動警力全力緝捕3名逃逸嫌犯，另將在10點相驗遺體。

(中時新聞網)