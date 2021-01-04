台中這間鴨肉店，引爆許多人怒火，台中一位熊貓女外送員，到台中市北屯區某間知名鴨肉店取餐，不過當時店家優先給現場晚來的客人，當外送員詢問後，反被一名男店員嗆「不等就轉單」、「破查某」、「妳態度很跩吼，毛長齊再來說」，雖然鴨肉店從3日開始沒有營業，不過門口的攤位，被網友檢舉路霸，警方依法到場開單。

女熊貓外送員2日在臉書社團《爆怨公社》發文，她表示，抵達店家取餐時，報完單號等了10分鐘，但現場並未看見任何訂單，她第一次詢問後，店家回應「等10分鐘」；隨後店內即出現一組現場客人，外送員卻目睹店家火速出單給現場客人，認為被拖單的外送員，等了20分鐘受不了，再次上前詢問，一名女店員先回「不等就轉單」。

這時另一位男店員，從店內衝出來朝她怒罵「破查某」、「是沒有被打過？妳態度很跩吼，等毛長齊再來說」、「這個社會看誰有錢」等語，男店員手插腰猛叫囂。影片曝光後，網友狂洗一顆星評價，店家臉書被灌爆，導致Google頁面全暫時關閉下架。

糾紛爆發至今，店家沒有營業，但放置門口的攤位，遭網友檢舉路霸，警方今（4）日前往開單，並要求店家11日前必須清除路障，否則將視同廢棄物，台中市府環境保護局可以依廢棄物法令清除。

(中時新聞網)