食品藥物安全處稽查人員使用快篩試劑檢測月子餐肉品，結果顯示「無萊劑」。（王文吉攝）

食品藥物安全處人員使用快篩試劑檢測月子餐肉品，結果顯示「無萊劑」。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕（右二）視察紫金堂月子餐中央廚房，肯定業者於餐食外盒標示肉品來源。（王文吉攝）

紫金堂月子餐均於外盒標示肉品來源，並保證不含萊劑。（王文吉攝）

紫金堂月子餐採用國產豬肉，供應全台北中南，每日出餐300多人份。（王文吉攝）

紫金堂月子餐出示肉品來源證明。（王文吉攝）

盧秀燕宣傳台中推出全國最嚴的「牛豬產品無瘦肉精金標章」，鼓勵全市優良業者申請。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕（中）、市議員賴朝國（左）肯定紫金堂月子餐採用國產、無萊劑豬肉。（王文吉攝）

台中市食品藥物安全處採購萊克多巴胺快篩試劑，把關台中市零萊豬。（王文吉攝）

萊劑美豬元旦起開放進口，六都唯一坐過月子的台中市長盧秀燕9日視察知名月子餐中央廚房，了解肉品產地來源及標示，並現場快篩肉品，結果顯示「無萊劑」；盧表示，許多月子餐以豬肉及其內臟主要食材，市府率各縣市之先，加強宣導及稽查，「保障母嬰健康！」

盧秀燕在衛生局長曾梓展、經發局長張峯源陪同下，前往供應全國月子餐的紫金堂中央廚房視察食材豬肉產地來源及產品標示，並逐一檢視肉敏供應商資料、瘦肉精檢驗報告、生產環境衛生等，業者均符合規定。

盧秀燕表示，根據台灣養生調理習俗，「坐月子」對產婦非常重要，傳統月子餐離不開豬腰、豬肝、豬腸等內臟，以及豬腳、排骨等豬肉製品。哺餵母乳的產婦若吃到含萊劑的月子餐，會影響嬰兒健康，市府率各縣市之先重視月子餐食安，列為加強宣導及稽查重點。

盧秀燕感謝紫金堂很早即開始配合市府「零瘦肉精」政策，除肉品自主快篩品管，更外送請第三方檢驗是否含瘦肉精；月子餐上不僅標示肉品產地，更標明不含萊克多巴胺，產婦可安心食用，希望全市所有餐飲、肉品業者都能全力配合市府政策，維護食安。

盧秀燕也提到，台中推出全國最嚴的「牛豬產品無瘦肉精金標章」，經市府審核通過後核發標章，效期1年，鼓勵全市優良業者申請；對此，紫金堂公司董事長李詹儀表示，他們已向市府送件申請金標章，強調使用的豬肉品都是台灣豬，有信心可以申請通過。

衛生局表示，為保障市民飲食安全，《台中市食品安全衛生管理自治條例》早在2017年增訂豬肉及相關產製品的瘦肉精「零檢出」；行政院核定施行至今超過3年，但日前卻函告部分條文無效，廢止台中萊劑零檢出自治條例，市府為捍衛市民健康，已率先針對行政院宣告無效的處分提出訴願，爭取地方自治應有權利。

衛生局指出，因應含瘦肉精的豬牛肉品進口，市府會將所有肉品查驗結果主動揭露於「萊豬牛宣導專區」網頁，包含肉品原料產地國別及瘦肉精檢驗數值等，讓市民上網查詢。另市府也全國首創修正「檢舉重大食品案件獎勵辦法」，民眾如檢舉含瘦肉精豬肉食品違反食安法案件，可領取實收罰鍰金額7成獎金，吹哨獎金發給檢舉人10至200萬元獎金，若檢舉人現(曾)為內部員工，獎金上限提高至400萬元。

(中時 )