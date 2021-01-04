家住太平區一位76歲的陳姓老翁，日前傍晚用餐後自行外出散步，結果一時辨別不出方向，離家5公里外的路旁，家屬發現搜尋不著，深夜11點多趕緊報警，新平派出所員警受理立即通報巡邏警網協助，約1小時許，眼尖的員警在精武東路附近發現該特徵之老翁徒步走在路上，直呼「這不就是符合剛通報的老先生！」倆人貼心將他帶返派出所，確認身分後立即通知家屬前來，順利助老翁返家。

太平警分局新平派出所巡佐呂榮義、警員鄭世凱日前凌晨0時35分許執行巡邏勤務，巡經精武東路與東英街口時，發現一位老翁身材瘦小、身穿白色夾色、頭帶黑色帽子，特徵非常符合1小時前來派出所報失蹤人口的老翁，倆人趕緊趨前一看，警用電腦一比對，開心的直呼「這不就是符合剛通報的老先生！」

原來老翁傍晚用完餐外出散步，竟走失離家約5公里外馬路旁，結果家人發現不見一路著急找到晚間11點多才趕緊報案，著急的家屬們將老翁特徵告知警方，員警受理完畢後，隨即通知線上巡邏警力協尋，不久即傳來好消息。

剛返家的子女們一接到警方的電話通知，非常訝異及驚喜，立即到派出所欲接回父親，警方也提供熱水及麵包供老翁果腹，家屬對於員警的用心及貼心大表感謝之意。

家屬表示，父親年邁最近有點失智現象，日前有到醫院檢查及開處方簽，近期會多注意其的動態及身體狀況，避免類似情形發生。

(中時 )