花蓮49歲蕭姓員警9日追捕竊盜犯，奔跑百公尺，疑因天冷突感不適，倒地猝逝。醫師提醒，天冷時做激烈運動，可能導致心臟缺氧，增加猝死風險，一旦出現胸悶、呼吸困難，務必立即叫救護車送醫。

寒流來襲，全台猝死案例頻傳，花蓮縣更傳出一名49歲員警為追捕檳榔竊盜犯，奔跑100多公尺後，疑因天冷身體不適突然倒地，送醫宣告不治。

據中央社報導，台北醫學大學附設醫院急診醫學科主治醫師高偉峰表示，國內20歲以上成人猝死原因大多數都是冠狀動脈心臟病，20歲以下大則以肥厚性心肌病變居多，尤其在天冷時跑步或做激烈運動，心臟可能需要更多血液來支應，但供給的血液一時無法增加，血流量不足就會導致心臟缺氧，增加猝死風險。

高偉峰說，據研究，跑步等劇烈運動時，猝死發生率是一般人的20倍，若又有三高疾病病史、心血管疾病家族病史者，更是危險族群。

高偉峰也提醒，若運動時出現胸痛胸悶、呼吸困難，除了要立刻停止運動，據臨床觀察，有一半以上的患者在抵達醫院前就已回天乏術，千萬別自己開車或搭家人的車，務必打119由救護車協助就醫。

(中時新聞網)