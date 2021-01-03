不歸路武林豪傑，梟雄埋骨宿命戰，最深刻的複雜糾纏，劍風雲、風月主人極端對立，風月主人一提沛然元力，四方謀奪的一身絕學，化作索命無常而至，反觀劍風雲，緊握劍柄不放的手，是意念抗衡，更是信念比拼，交織正邪最終戰！

雙峰並立天地間，各凌蒼穹絕雲蹤，天劍非天、猂界守荒禘各自昂立，一者冷眸無波，一者神色穩然，風采截然，輕描淡寫間，雙方來往試探，暗伏無聲殺意，掌上生死快，荒禘猂元直提，天劍非天劍指虹光，雙方極招初會，激戰劃開！

意識境中死亡刃，寒鳶殺招直下，封鎖頓破，紅塵雪靈識當場重創，斬識一刀，逼命時分，洛神命在旦夕！同一時刻御脈聖堂，月無缺肅然來到，兩方懸心，是以換心，是以易命！交易猶在爭執不下，猝不及防間，瘋癲后狨利指一式，竟是劃向身旁之人！欲知最精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂兵烽決》第33章：為何而戰；第34章：決天之境。

(中時 )