氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象•老大洩天機」專欄指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，未來兩波冷空氣，第1波在11日、12日勉強有達「寒流」的機率，第2波則約在17日才抵達，目前模擬僅為「強烈大陸冷氣團」的強度，未來是否會調整得更強？可以再觀察。不過，兩波之間還隔了5天「冬陽和煦」的天氣。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，今日白天至明晨仍受「強寒流」影響，北台灣多雲時晴，新竹以南晴時多雲，花東偶有局部短暫雨的機率。白天氣溫微升，早晚仍很冷；明晨除屏東外，各地區平地最低氣溫仍10度以下，明日白天起「寒流」減弱，氣溫漸回升；西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮提及，11日、12日冷空氣影響；11日白天北台灣轉濕冷，其他地區氣溫下降；11日晚、12日晨北台灣平地最低氣溫降至8度左右，2000米以上高山降至零度以下；太平山水氣足，有降雪機率；合歡山需再觀察，是否有足夠的水氣？下週二濕冷轉乾冷，白天氣溫升，早晚仍很冷。

吳德榮指出，13日至16日大陸高壓影響，晴朗無雲，因「長、短波輻射」的作用，白天陽光加熱，夜間地表散熱，下週三清晨低溫仍在7、8度左右，白天高溫升至22、23度，日夜溫差達15度之多；14日至16日，氣溫逐日回升，皆是「冬陽和煦」，夜間涼冷的天氣。

(中時 )