全球疫情嚴峻，台灣也出現英國變種病毒案例。由於每年歲末年終總統府都會舉辦尾牙犒賞員工，外界質疑是否續辦？對此，總統府表示，已有縮小規模或者延期辦理等相關規劃，希望避免大型群聚。近期內會與疫情中心研商後再做最後決定。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增4例境外移入確定病例，分別自英國、德國、美國及史瓦帝尼入境。其中英國案例12月30日於當地登機時出現喉嚨癢症狀，31日返國，入境後主動告知有症狀，並於機場採檢，結果為陽性，已掌握個案入境班機前後二排座位旅客共14人，列居家隔離。

媒體詢問總統府尾牙是否取消？總統府發言人張惇涵表示，總統府的尾牙原本即有各種防疫的應變方案，若因應疫情有需要調整時，總統府也有縮小規模，由各局處室各自分組辦理，或者延期辦理等相關規劃，希望避免大型群聚、落實防疫工作。

但他說，目前尚未定案，會視疫情發展狀況，在與中央流行疫情指揮中心研商後，近期內做最後決定。無論最終定案方案為何，防疫及各項業務工作整年以來的辛苦，在歲末年終之際，互相打氣、互相感謝的心意不會改變。

(中時 )