19時35分發生芮氏規模5.7級地震 20:532021/01/09 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局地震測報中心最新資訊，今19時35分，台灣東部海域，即在宜蘭縣政府東27.2公里，發生芮氏規模5.7級地震，地震深度76.8公里。 各地最大震度宜蘭4級、新竹4級、新北4級、花蓮3級、桃園3級、南投3級、台中3級、苗栗3級、彰化3級、嘉義3級、台東2級、雲林2級、高雄1級、台南1級。 台電方面回報，目前無地震引發的停電事故，核電廠也無狀況 英國單日1325人病故破紀錄 倫敦宣告重大事件 今晚地震為去年6.7之餘震 氣象局：未來3天還會發生 (工商 ) #台南 #芮氏規模 #地震 #公里 #中央氣象局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國新視野－房市全面收緊 「3＋2」緊箍咒上路 04:102021/01/09 全球財經 宜蘭規模5.7地震 北捷、臺鐵列車啟動慢速巡軌 高鐵正常營運 20:052021/01/09 生活 打造種子界台積電 產品比黃金貴 沒有他「墨西哥餐桌會暴動」 20:002021/01/09 財經 地調所公布梅山斷層地質敏感區 專家呼籲民眾要有防災意識 03:222021/01/08 生活 竹科聯電廠區傳爆炸聲響 財務長證實跳電：恐影響8吋晶圓生產 16:282021/01/09 社會 台中四叉路口車禍雙方皆稱對方搶快 幸無人傷亡 10:262021/01/09 社會 違停殺人 女大生雙載遇死劫1人爆頭亡 小黃運將判1年2月 19:092021/01/09 社會 南港商辦租金緊追信義計畫區 每坪上看2000元起跳 21:002021/01/09 財經 兩市成交額 連5日破兆元人民幣 北向資金淨買入規模創歷史次高 04:102021/01/09 全球財經 8家話題西餐 品台東海味 啖親民米其林級餐 17:002021/01/09 生活 淡水再破入冬低溫紀錄！半夜12：18測到5.6度 16:432021/01/09 生活 財經熱門新聞 不再是一個人的武林？ 謝金河細數台股2021護國群山 - 財經 缺櫃、缺船仍無解 歐洲線長榮、陽明漲價不等人 - 財經 金控2020獲利 鐵定創新高 - 財經要聞 - 工商時報 台積電ADR突襲下殺 散戶別急先注意2件事 - 財經 他驚求美元別亂賣 台幣太猛：最慘受災戶心淌血 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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