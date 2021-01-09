根據中央氣象局地震測報中心最新資訊，今19時35分，台灣東部海域，即在宜蘭縣政府東27.2公里，發生芮氏規模5.7級地震，地震深度76.8公里。

各地最大震度宜蘭4級、新竹4級、新北4級、花蓮3級、桃園3級、南投3級、台中3級、苗栗3級、彰化3級、嘉義3級、台東2級、雲林2級、高雄1級、台南1級。

台電方面回報，目前無地震引發的停電事故，核電廠也無狀況

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今晚地震為去年6.7之餘震 氣象局：未來3天還會發生

(工商 )

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