根據中央氣象局地震測報中心最新資訊，今19時35分，台灣東部海域，即在宜蘭縣政府東27.2公里，發生芮氏規模5.7級地震，地震深度76.8公里。

各地最大震度宜蘭4級、新竹4級、新北4級、花蓮3級、桃園3級、南投3級、台中3級、苗栗3級、彰化3級、嘉義3級、台東2級、雲林2級、高雄1級、台南1級。

台電方面回報，目前無地震引發的停電事故，核電廠也無狀況

(工商 )