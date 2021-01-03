華姓男大生2日在北市西門町，遭民眾指述疑似拿手機拍攝短裙女子裙底風光，警方獲報後上前盤查，不料他看到警察拔腿就跑，警方在人潮密集的商圈內逮獲男大生，並從他手機內發現不雅照片，但被害人都尚未發現遭偷拍而向警方報案，警訊後依妨害秘密函送法辦。

警方2日下午接獲民眾報案，指稱一名男子行跡可疑，手上拿著手機，在徒步區內尋找短裙女子偷拍，趁著上下樓梯、彎腰不注意時，男大生隨即按下快門，附近路過民眾，紛紛覺得男子有問題，拿著手機尾隨短裙女子，隨即報警處理。

員警根據特徵找到20歲男大生並上前盤查，不料，正專心看手機的「攝狼」看到制服警察，直接跑給警察追，但因人潮擁擠，才剛起跑就被員警逮住，立即查看手機，發現手機內有多張不同被害女子的裙底風光。

男大生坦承是一時好奇，但警方尚未接獲被害女子報案，警方從手機資料，發現他已經從元旦第1天就趁著西門町人潮，連續2天都進行偷拍，警訊後依妨害秘密送辦。

(中時 )