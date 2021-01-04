財新4日公布大陸2020年12月財新製造業採購經理人指數（PMI），數值報53，較11月的54.9有明顯回落且。此前路透調查預估中值則為54.8。

大陸11月財新製造業PMI創下10年來高點，12月有回落狀況。財新網引述財新智庫高級經濟學家王喆說法，12月新冠疫情對國內經濟的負面影響進一步消退，製造業復甦持續，供需兩側繼續同步向好，海外需求亦穩步提升。

王喆指出，預計後疫情時代經濟的恢復還將持續數月，考慮到2020年上半年的低基期，未來半年總體經濟年增指標將更為強勁。不過需要關注原材料價格快速上漲導致企業成本壓力的增加以及對於就業的負面影響，這對於疫情期間相關寬鬆政策的退出設計尤為重要。

大陸12月財新製造業PMI中，製造業供給和需求仍處高景氣度水平，外需亦有改善。生產指數和新訂單指數儘管較前月略有下降，但仍分別連續第10個月和第七個月位於擴張區間，市場景氣度隨新冠疫情影響的消退持續改善。海外疫情形勢仍不明朗，國內出口需求穩步改善，這也使新出口訂單連續第五個月高於榮枯線。

(工商 )