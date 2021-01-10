香港新一份財政預算案將於2月24日發表，香港財政司長陳茂波1月10日表示，香港正值經濟下行周期，在新財政預算案中仍會採取逆周期財政政策，透過維持甚至增加尤其是投資方面的公共開支，盼能緩和經濟下行對社會民生造成的衝擊，並為疫後重振經濟做好部署。

香港信報報導，陳茂波發表網誌指出，過去一個多月的諮詢，反映市民對預算案的意見頗為分歧，有市民希望港府再向符合資格的市民發現金，也有些人認為應發消費券振興經濟，或是最起碼也要繼續退稅等。

但另一方面，也有市民指出港府赤字龐大，且未來連續幾年的預算可能都見赤字，港府應該開始逐步縮減過去的一些「發糖果」措施，或是上調稅率，甚至應該開徵新稅項、擴大稅基等以增加收入來源。

陳茂波表示，充分理解，經歷連續兩年的經濟萎縮，中產和基層市民的生活壓力都很大，但不可忽視的是，近幾年港府的經常開支持續迅速增加，2020年發錢以及防疫、抗疫基金的多輪措施，令財政儲備在一年間減少近三成，至今疫情尚未完結，妨礙經濟復甦。

陳茂波又指，加上2021年前景仍充滿不確定性，需要預留資源以應付已知和未知的情況。此外，外圍政經局勢也是複雜多變，中美之間的角力除了對投資和金融市場構成風險，也對香港造成一些影響。面對如此不明朗的內外環境，以及上述風險疊加出現的可能性，不能掉以輕心，必須綜合平衡考量，並留有實力，以應對不時之需。

(工商 )