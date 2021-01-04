德國政界人士在周末指出，為繼續遏止新冠疫情，德國可能延長1月10日的社交管制期限；目前德國染疫率居高不下，為醫護人員帶來極大壓力。

總理梅克爾(Merkel)和16個地方首長將在本周二開會，預計將同意延長該新冠管制的期限，目前仍不清楚延長的時間有多久。

德國在聖誕節前夕實施更嚴格的社交管制，包括關閉餐廳和多數商店，即使如此，感染人數上升，部分天數死亡人數破1000人；目前每10萬人的感染率為140人，遠高過政界設定的50人目標。而隨著新變種病毒的流行，政界和衛生單位呼籲，感染率要降到25人，才會考慮限制的鬆綁。

一名醫護人員表示，下周將看到聖誕節假期對傳染人數的衝擊，而新年假期的影響則在更晚才會顯現。

目前各地方政府，據了解已同意延長管制期限，至於要延長多久，各方意見不一，部分重災的邦要求再延3周，學校應保持關閉，部分邦政府則希望延長兩周。

據德國RKI衛生研究單位數據，周日德國新報1萬0315人確診，312人死亡，總死亡人數來到3萬4272人。德國在上周三新報單日達破紀錄的逾千人死亡人數。

(時報資訊)