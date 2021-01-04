美國4名共和黨籍聯邦參議員今天加入一份跨黨派聲明，呼籲國會認證去年11月3日由民主黨籍候選人拜登（Joe Biden）取得勝利的總統大選結果，表示「選民已經表態」。

路透社報導，由共和黨籍參議員柯林斯（Susan Collins）、穆考斯基（Lisa Murkowski）、凱西迪（Bill Cassidy）和羅姆尼（Mitt Romney）共同署名的這份聲明指出：「選民已經表態，國會現在必須履行職責，認證選舉結果。」

共同簽署聲明的還有民主黨籍參議員曼欽（Joe Manchin）、華納（Mark Warner）、夏亨（Jeanne Shaheen）、何珊（Maggie Hassan）和杜賓（Dick Durbin）。此外，無黨籍參議員金恩（Angus King）也簽署聲明。

川普已經取得十幾名共和黨籍參議員和高達100名聯邦眾議員支持，要趁6日國會聯席會議確認總統當選人拜登以306對232張選舉人票勝出之際提出挑戰。

據法新社報導，由於眾院由民主黨掌控，且許多共和黨人預料將表決支持認證拜登勝選，因此川普企圖翻盤的努力無疑會失敗。

雖然川普一再聲稱選舉舞弊，各州官員仍堅稱選舉順利進行，且沒有證據證明確有舞弊情事或存在其他可能改變選舉結果的問題。各州已認證選舉結果公平有效。川普和盟友提起挑戰選舉結果的50多起訴訟幾乎全遭駁回或撤銷，訴諸聯邦最高法院也已吞下兩敗。

由10位跨黨派參議員組成的小組今天在聲明中說：「2020年大選已塵埃落定。」

他們在聲明中寫道，進一步企圖質疑選舉結果，「與美國人民清楚表達的意願背道而馳，只會破壞美國人民對早已確定選舉結果的信心」。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1100104

(中央社)