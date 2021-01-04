美國股市強勢走強，道瓊指數在2020年間14度、標普更33度改寫歷史收盤新高，至於那斯達克指數離歷史高點也僅差約10點，為自2009年以來最佳全年表現，2020年美股基金吸金情況和美股表現同樣亮眼，而新興亞股基金正急起直追，是新興市場股基金中最搶手的標的。

摩根投信表示，根據EPFR統計，美股基金上周再以49.97 億美元的淨流入拿下全球股票吸金之冠，且受惠於第四季異軍突起，單季強勢吸金675.07億美元，帶動全年累計資金動能由負轉正，最終一舉以269億元的累計淨流入登上2020年全球股票基金吸金王寶座，一掃自2015年以來連5年皆失血的窘境，也為2020年的驚奇之旅畫下完美句點。

此外，上周國際資金也全面買進各類新興市場基金，其中以新興亞洲基金資金動能最強，連兩周獲資金挹注，上周再流入13.44億美元，全年累計吸金42.25億美元稱霸整個新興市場；全球新興市場基金則以10.41億美元緊追在後，且已連續13周吸金。

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