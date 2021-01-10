美國國務院於美東時間9日以國務卿蓬佩奧的名義發表新聞聲明，宣布取消美國行政部門與我國官員之間的所有交往限制，外交部表示歡迎，強調會在既有的良好互信基礎上，持續推動並深化台美關係。

美國總統川普20日就將卸任，但臨去秋波送大禮，蓬佩奧再拋震撼彈指出，國務院幾十年來單方面限制美國官員與台灣窗口的往來，這些內規從此取消，行政機關應了解這些過往所有限制美台關係的準則即起失效。「美台關係沒有必要、也不應受到官僚機構自我限制的束縛」。

外交部副發言人崔靜麟表示，外交部對此表示誠摯歡迎與感謝。對長期支持放寬對台交往限制的美國跨黨派國會議員，政府也表達感謝之意。

他說，我國一向以務實與負責的態度推動對外政策，讓台美互信得以不斷提升。而台美共享自由、民主、人權等核心價值，近年來在雙方的努力下，更進一步確立全球合作夥伴關係。外交部會在既有的良好互信基礎上，持續推動並深化台美關係。

(中時 )