日前瑞典媒體曾報導，瑞典通訊巨頭愛立信（Ericsson）CEO鮑毅康(Brje Ekholm) 寫了短信給瑞典商務部長，威脅除非解除對華為和中興的5G禁令，否則「該公司不排除離開瑞典」。而商務部長安娜·哈爾伯格（Anna Hallberg）則回應，關於華為禁令的決定是在國防委員會的建議下做出的，政府無法對其進行干預。最新消息則指出，瑞典決定把華為排除在5G供貨商名單之外，是受美中角力的影響，「不得不在美中之間選邊站」。

《德國之聲》引述瑞典《每日新聞報》報導，瑞典通訊巨頭愛立信CEO鮑毅康在之前發給商務部長「施壓」短信，稱鮑毅康甚至間接地以「愛立信離開瑞典」威脅。但後來報導也聲稱，鮑毅康向該報否認以「愛立信離開瑞典」威脅，他強調，「我們的靈魂在瑞典，這裡是愛立信的基地。」

《每日新聞報》昨用兩個版面回顧了該事件的背景。原本瑞典電信監管局（PTS）2020年10月公布華為5G禁令，華為公司對該禁令提出上訴後，當地行政法院對該禁令頒布臨時禁止令。但12月16日，斯德哥爾摩上訴法院裁決行政法院頒布的臨時禁止令被停止，即華為5G禁令重新生效，但華為有權上訴瑞典PTS。

報導分析，瑞典針對華為的政策涉及多個部門，PTS受國防部影響巨大，而後者長期和美國關係密切。瑞典決定把華為排除在5G供貨商名單之外，是受美中角力的影響，「不得不在美中之間選邊站」。

愛立信是全球領先的訊息和通信技術公司，也被稱為瑞典工業的壓艙石，在全球擁有約10萬名員工，其中1.3萬人在瑞典。根據愛立信官網顯示，該公司在瑞典8個城市設有研發中心，是瑞典最大的工程師雇主，在過去兩年中聘用了2000名新工程師。

《德國之聲》報導指出，愛立信和芬蘭的諾基亞公司是華為在5G設備和基礎設施供應方面的主要競爭對手，但鮑毅康確實公開表示過對華為的支持，認為競爭有利於公司發展。然而，鮑毅康對華為的支持和愛立信在大陸的生意不無關係。外界擔心，瑞典官方禁用華為的決定很有可能引發陸方的報復，而大陸市場對愛立信至關重要，因為愛立信在大陸5G市場擁有約10%的份額，並且嚴重依賴大陸的分包商。

(中時新聞網)